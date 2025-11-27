Lech - Lausanne. Skrót meczu Ligi Konferencji

Piłka nożna

Lech Poznań - Lausanne, czyli spotkanie czwartej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Lech - Lausanne będzie dostępny w załączonym materiale wideo tuż po zakończeniu starcia.

Piłkarz w ciemnym stroju z numerem 77 na plecach drybluje z piłką na boisku.
fot. Cyfrasport
Lech - Lausanne. Skrót meczu Liga Konferencji. Gole, bramki (WIDEO)

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

W trzeciej serii gier Lech rywalizuje ze szwajcarskim Lausanne.

Lech - Lausanne. Skrót meczu:

Skrót meczu Lech - Lausanne oraz gole z tego meczu będą dostępne tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Oskar Repka: Ja walczę o swoją przyszłość, a trener o swoją i to jest normalne
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 