Lech Poznań - Lausanne. Wynik meczu. Kto wygrał?

Aktualny sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.



Po trzech kolejkach Lech ma na swoim koncie trzy punkty. W pierwszej kolejce ekipa z Poznania wygrała u siebie z austriackim Rapidem Wiedeń. W drugiej serii gier piłkarze Lecha sensacyjnie przegrali na wyjeździe z zespołem Lincoln z Gibraltaru, a w trzeciej - mimo prowadzenia już 2:0 - musieli uznać wyższość hiszpańskiego Rayo Vallecano.

Lausanne ma na swoim koncie siedem punktów. Szwajcarzy zaczęli od dwóch wygranych - z islandzkim klubem Breidablik oraz maltańskim Hamrun. W ostatniej serii gier zremisowali z cypryjską Omonią Nikozja.

Lech - Lausanne. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Lech - Lausanne poznamy w czwartek 27 listopada. O tym, kto wygrał mecz Lech - Lausanne, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport