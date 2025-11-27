Lech Poznań - Lausanne. Wynik meczu. Kto wygrał?

Piłka nożna

Lech Poznań - Lausanne to mecz czwartej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Kto wygrał mecz Lech - Lausanne? Jaki był wynik meczu Lech - Lausanne w LKE?

Piłkarz w koszulce Lecha Poznań z emblematem Ligi Konferencji Europy.
fot. Cyfrasport
Lech Poznań - Lausanne. Wynik meczu. Kto wygrał? Liga Konferencji

Aktualny sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

Po trzech kolejkach Lech ma na swoim koncie trzy punkty. W pierwszej kolejce ekipa z Poznania wygrała u siebie z austriackim Rapidem Wiedeń. W drugiej serii gier piłkarze Lecha sensacyjnie przegrali na wyjeździe z zespołem Lincoln z Gibraltaru, a w trzeciej - mimo prowadzenia już 2:0 - musieli uznać wyższość hiszpańskiego Rayo Vallecano.

 

Lausanne ma na swoim koncie siedem punktów. Szwajcarzy zaczęli od dwóch wygranych - z islandzkim klubem Breidablik oraz maltańskim Hamrun. W ostatniej serii gier zremisowali z cypryjską Omonią Nikozja.

Lech - Lausanne. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Lech - Lausanne poznamy w czwartek 27 listopada. O tym, kto wygrał mecz Lech - Lausanne, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

