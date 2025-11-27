Lech Poznań - Mainz. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Czas na kolejny mecz Lecha w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory piłkarze z Warszawy mierzyli się z austriackim Rapidem Wiedeń, Lincoln z Gibraltaru, hiszpańskim Rayo Vallecano i szwajcarskim Laussane.

W piątej kolejce Lech zmierzy się z niemieckim Mainz.

Lech - Mainz. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Lech - Mainz w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Lecha w LKE zaplanowano na 11 grudnia. Godzina meczu Lech - Mainz to 21.00.

Transmisja wszystkich meczów polskich drużyn w fazie ligowej Ligi Konferencji na sportowych antenach Polsatu.

Polsat Sport