Legia - Sparta. Skrót meczu Ligi Konferencji

Piłka nożna

Legia Warszawa - Sparta Praga, czyli spotkanie czwartej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Legia - Sparta będzie dostępny w załączonym materiale wideo tuż po zakończeniu starcia.

Piłkarz Legii Warszawa z piłką w rękach na boisku.
fot. PAP
Legia - Sparta. Skrót meczu Liga Konferencji. Gole, bramki (WIDEO)

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

W trzeciej serii gier Legia rywalizuje z czeską Spartą Praga.

Legia - Sparta. Skrót meczu:

Skrót meczu Legia - Sparta oraz gole z tego meczu będą dostępne tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LEGIA WARSZAWALIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marek Papszun: Mam duży szacunek do zawodników i sztabu, więc wszyscy usłyszeli o tym wcześniej
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 