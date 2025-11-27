Legia Warszawa - Sparta Praga. Wynik meczu. Kto wygrał?

Aktualny sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.



Po trzech kolejkach Legia ma na swoim koncie trzy punkty. W pierwszej kolejce ekipa z Warszawy przegrała u siebie z tureckim Samsunsporem. W drugiej serii gier piłkarze Legii ograli w Krakowie ukraiński Szachtar Donieck, a w trzeciej musieli uznać wyższość słoweńskiego Celje na wyjeździe.

Sparta ma na swoim koncie o jeden punkt więcej. Czesi w pierwszej kolejce ograli irlandzki Shamrock Rovers, a następnie przegrali z chorwacką Rijeką. W ostatniej serii gier podzielili się punktami z Jagiellonią Białystok.

Legia - Sparta. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Legia - Sparta poznamy w czwartek 27 listopada. O tym, kto wygrał mecz Legia - Sparta, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

