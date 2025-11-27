Legia Warszawa - Sparta Praga. Wynik meczu. Kto wygrał?

Piłka nożna

Legia Warszawa - Sparta Praga to mecz czwartej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Kto wygrał mecz Legia - Sparta? Jaki był wynik meczu Legia - Sparta w LKE?

Dwóch piłkarzy Legii Warszawa w białych strojach, jeden z numerem 67 na plecach, podaje sobie ręce na murawie stadionu.
fot. PAP
Piłkarze Legii Warszawa pozdrawiają się po meczu na boisku

Aktualny sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

Po trzech kolejkach Legia ma na swoim koncie trzy punkty. W pierwszej kolejce ekipa z Warszawy przegrała u siebie z tureckim Samsunsporem. W drugiej serii gier piłkarze Legii ograli w Krakowie ukraiński Szachtar Donieck, a w trzeciej musieli uznać wyższość słoweńskiego Celje na wyjeździe.

 

Sparta ma na swoim koncie o jeden punkt więcej. Czesi w pierwszej kolejce ograli irlandzki Shamrock Rovers, a następnie przegrali z chorwacką Rijeką. W ostatniej serii gier podzielili się punktami z Jagiellonią Białystok.

Legia - Sparta. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Legia - Sparta poznamy w czwartek 27 listopada. O tym, kto wygrał mecz Legia - Sparta, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

LEGIA WARSZAWALIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
