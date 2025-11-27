Liga Europy: AS Roma - FC Midtjylland. Relacja live i wynik na żywo

Przed nami piąta kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Chociaż na tym poziomie rozgrywkowym na boisku nie oglądamy żadnego polskiego zespołu, to wciąż można zobaczyć w akcji zawodników z naszego kraju.

W kadrze meczowej Romy można spodziewać się reprezentanta Polski Jana Ziółkowskiego. Obrońca ostatnio zagrał w pierwszym składzie włoskiej Serie A w wygranym 3:1 meczu z Cremonese. Niewykluczone, że trener Gian Piero Gasperini da szansę 20-latkowi również w spotkaniu europejskich pucharów.

W ostatniej kolejce obie drużyny stawiły czoła drużynom ze szkockiego Glasgow. Roma pokonała 2:0 Rangersów, z kolei Midtjylland nie dało szans Celticowi, wygrywając 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu AS Roma - FC Midtjylland na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 18:45.

Polsat Sport