Liga Europy: Aston Villa - Young Boys. Relacja live i wynik na żywo

Przed nami piąta kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Chociaż na boisku nie oglądamy żadnego polskiego zespołu na tym poziomie rozgrywkowym, to wciąż można zobaczyć w akcji zawodników z naszego kraju.

W kadrze meczowej gospodarzy można spodziewać się podstawowego gracza reprezentacji Polski, Matty’ego Casha. Prawy obrońca jest jednym z filarów obrony trenera Unaia Emery'ego. W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach rozegrał 16 spotkań, w których zanotował dwa gole.

W poprzedniej kolejce angielski zespół pokonał izraelski Maccabi Tel-Aviv 2:0, z kolei Young Boys przegrało z PAOKiem Saloniki 0:4. Obie drużyny mierzyły się ze sobą w ubiegłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Górą była wtedy Aston Villa, która wygrała 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aston Villa - Young Boys na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 18:45.

