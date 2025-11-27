Liga Europy: FC Porto - OGC Nice. Relacja live i wynik na żywo

Przed nami piąta kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Chociaż na boisku nie oglądamy żadnego polskiego zespołu na tym poziomie rozgrywkowym, to wciąż można zobaczyć w akcji zawodników z naszego kraju.

W kadrze powinniśmy zobaczyć dwóch stoperów reprezentacji Polski: Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka. Obaj są podstawowymi zawodnikami portugalskiego zespołu, choć drugi z nich wrócił niedawno po kontuzji i niewykluczone, że czwartkowe spotkanie rozpocznie z ławki rezerwowych.

Obie drużyny liczą na przełamanie względem poprzedniej kolejki. Porto zremisowało 1:1 z FC Utrecht, a drużyna z Nicei przegrała 1:3 z Freiburgiem.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Porto - OGC Nice na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 18:45.

