Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 27.11
Za nami kolejna seria spotkań piłkarskiej Ligi Europy. Oto wyniki i skróty czwartkowych meczów Ligi Europy.
Lille OSC - Dinamo Zagrzeb. Skrót meczu
Fenerbahce Stambuł - Ferencvaros. Skrót meczu
FC Porto - OGC Nice. Skrót meczu
Viktoria Pilzno - SC Freiburg. Skrót meczu
PAOK - Brann. Skrót meczu
AS Roma - FC Midtjylland. Skrót meczu
AS Roma - FC Midtjylland 2:1 (1:0)
Bramki: El Aynaoui 7, El Shaarawy 83 - Paulinho 87
Aston Villa - Young Boys Berno 2:1 (2:0)
Bramki: Malen 27, 42 - Monteiro 90
FC Porto - OGC Nice 3:0 (2:0)
Bramki: Veiga 1, 34, Samu 61
FC Viktoria Pilzno - SC Freiburg 0:0 (0:0)
Fenerbahce - Ferencvaros 1:1 (0:0)
Bramki: Talisca 69 - Varga 66
Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 1:3 (1:2)
Bramki: Ueda 11 - Hyun-Jun Yang 31, Hatate 43, Nygren 82
LOSC Lille - Dinamo Zagrzeb 4:0 (2:0)
Bramki: Correia 21, Mukau 36, Igamane 70, Andre 86
Łudogorec Razgard - Celta Vigo 3:2 (1:0)
Bramki: Stanic 11, 49, 63 - Duran 70, El Abdellaoui 90+6
PAOK Saloniki - SK Brann 1:1 (0:0)
Bramki: Ivanusec 64 - Kornvig 89
21:00: Real Betis - FC Utrecht
21:00: Bologna FC - RB Salzburg
21:00: Crvena zvezda Belgrad - FCSB
21:00: KRC Genk - FC Basel
21:00: Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart
21:00: Maccabi Tel Awiw - Olympique Lyon
21:00: Nottingham Forest - Malmo FF
21:00: Panathinaikos Ateny - Sturm Graz
21:00: Rangers FC - SC Braga