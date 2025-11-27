Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 27.11

Za nami kolejna seria spotkań piłkarskiej Ligi Europy. Oto wyniki i skróty czwartkowych meczów Ligi Europy.

AS Roma - FC Midtjylland 2:1 (1:0)
Bramki: El Aynaoui 7,  El Shaarawy 83 - Paulinho 87

Aston Villa - Young Boys Berno 2:1 (2:0)
Bramki: Malen 27, 42 - Monteiro 90 

FC Porto - OGC Nice 3:0 (2:0)
Bramki: Veiga 1, 34, Samu 61

FC Viktoria Pilzno - SC Freiburg 0:0 (0:0)

Fenerbahce - Ferencvaros 1:1 (0:0)
Bramki: Talisca 69 - Varga 66

Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 1:3 (1:2)
Bramki: Ueda 11 - Hyun-Jun Yang 31, Hatate 43, Nygren 82

LOSC Lille - Dinamo Zagrzeb 4:0 (2:0)
Bramki: Correia 21, Mukau 36, Igamane 70, Andre 86

Łudogorec Razgard - Celta Vigo 3:2 (1:0)
Bramki: Stanic 11, 49, 63 - Duran 70, El Abdellaoui 90+6 

PAOK Saloniki - SK Brann 1:1 (0:0)
Bramki: Ivanusec 64 - Kornvig 89 

21:00: Real Betis - FC Utrecht

21:00: Bologna FC - RB Salzburg

21:00: Crvena zvezda Belgrad - FCSB

21:00: KRC Genk - FC Basel

21:00: Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart

21:00: Maccabi Tel Awiw - Olympique Lyon

21:00: Nottingham Forest - Malmo FF

21:00: Panathinaikos Ateny - Sturm Graz

21:00: Rangers FC - SC Braga

