Przed rokiem Jagiellonia i Legia rozpieściły polskich kibiców, krocząc na tym etapie rywalizacji w LK od wygranej do wygranej. Po trzech kolejkach miały ich komplet, czyli dziewięć. Teraz przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy jest dwa razy więcej, bo czterech, ale w 12 spotkaniach polskie drużyny odniosły tylko cztery zwycięstwa, każda po jednym.

ZOBACZ TAKŻE: Powiedział to o kryzysie Legii. "Oczekiwania są wielkie"

Jagiellonia pozostaje niepokonana, ma pięć punktów, zajmuje 14. miejsce.

Rywal białostoczan - KuPS - już od dwóch tygodni może się skupić wyłącznie na zmaganiach pod egidą UEFA, gdyż fińska ekstraklasa zakończyła sezon, rozgrywany systemem wiosna - jesień. Ekipa z Kuopio, której barwy reprezentuje Piotr Parzyszek, wywalczyła mistrzostwo kraju. Także w LK spisuje się dobrze - podobnie jak "Jaga" ma pięć punktów, a w poprzedniej serii pokonała na własnym terenie Slovan Bratysława 3:1, a polski piłkarz zdobył jedną z bramek.

KuPS już dwukrotnie był przeciwnikiem polskich drużyn w europejskich pucharach - pół wieku temu w Pucharze Europy nie sprostał Ruchowi Chorzów, a w 2019 odpadł z Legią Warszawa w kwalifikacjach Ligi Europy. Nie wygrał żadnej z czterech potyczek.

Liga Konferencji to trzeci szczebel rozgrywek UEFA pod względem prestiżu i nagród, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Obecna edycja jest dopiero piątą w historii, a drugą z fazą ligową, w której rywalizuje 36 drużyn. Każda z nich zagra z sześcioma rywalami - po trzy razy u siebie i na wyjeździe. Osiem najlepszych ekip ze wspólnej tabeli awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły, które zajmą miejsca od 9 do 24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy. Drużyny z lokat 25-36 zostaną wyeliminowane.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - KuPS na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.