"Kolejorz" europejskie rozgrywki rozpoczął od mocnego uderzenia pokonując Rapid Wiedeń 4:1, ale potem było już znacznie gorzej. Wstydliwa wpadka na Gibraltarze z Lincoln Red Imps 1:2 oraz porażka z Rayo Vallecano 2:3 sprawiły, że poznaniacy mocno sobie utrudnili drogę do awansu do kolejnej rundy LK. Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczy osiem najlepszych ekip w tabeli, kolejnych 16 weźmie udział w barażach.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji: Lech Poznań - FC Lausanne-Sport. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Ich najbliższy przeciwnik - FC Lausanne-Sport to piąty zespół ligi szwajcarskiej poprzedniego sezonu, ale w obecnych rozgrywkach spisuje się słabo. Po 14 kolejkach zajmuje dopiero dziewiątą lokatę (na 12 drużyn). Zdecydowanie lepiej radzi sobie w Lidze Konferencji, tyle że nie rywalizował dotychczas z wymagającymi rywalami. Pokona islandzki Breidablik 3:0, Hamrun Spartans z Malty (1:0) oraz zremisował z Omonią Nikozja 1:1. Dorobek Szwajcarów pozwala im jednak myśleć o kolejnej rundzie.

Opiekun Lecha Niels Frederiksen pytany, czy drużynę z Lozanny można porównać do Rapidu, odparł, że oba zespoły nie mają zbyt wiele wspólnego.

- Nie jest łatwo też porównywać drużyn, które grają w innych ligach, ale na pewno jest to inny zespół niż Rapid. FC Lausanne-Sport jest bardzo mocny fizycznie, ale mają też bardzo szybkich zawodników. Także groźnych napastników, na których musimy zwrócić uwagę. Grają systemem 4-4-2, a nam rzadko zdarza się rywalizować z zespołami preferującymi to ustawienie - powiedział duński szkoleniowiec na konferencji prasowej.

- Dla nas najważniejsze jest nasza gra i to co będziemy w stanie zrobić będąc w posiadaniu piłki - dodał.

Obecny na konferencji kapitan mistrzów Polski Mikael Ishak w trakcie swojej kariery miał okazję występować w lidze szwajcarskiej. W sezonie 2012/13 był wypożyczony na jedną rundę do St. Gallen.

- Wspominam ten czas bardzo dobrze, pokochałem Szwajcarię, choć było zimno, a boiska często były zaśnieżone. Ładne stadiony, sympatyczni kibice, cieszę się, że znów zagram przeciwko szwajcarskiej drużynie - przyznał szwedzki napastnik.

To na jego barkach spoczywa największy ciężar odpowiedzialności. Ishak w dotychczasowych występach w europejskich rozgrywkach zdobył już 25 goli dla poznańskiej drużyny.

- Prawdę mówiąc, czuję tę presję i odpowiedzialność od 2020 roku, odkąd przyszedłem do klubu, zastępując bardzo bramkostrzelnego napastnika (Christiana Gytkjaera). Mecze w Europie nie należą do łatwych, już sam fakt awansu do fazy ligowej świadczy o jakości tych zespołów. Ja natomiast zawsze staram się czerpać radość z gry w europejskich pucharach - podkreślił Ishak.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - FC Lausanne-Sport na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

