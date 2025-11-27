Czwartkowe mecze w roli gospodarzy stanowić będą dla polskiego kwartetu: Rakowa Częstochowa, Jagiellonii Białystok, Lecha Poznań i Legii Warszawa okazję do poprawy dorobku punktowego i pozycji w tabeli fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Konferencji.

Przed rokiem Jagiellonia i Legia rozpieściły polskich kibiców, krocząc na tym etapie rywalizacji w LK od wygranej do wygranej. Po trzech kolejkach miały ich komplet, czyli dziewięć. Teraz przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy jest dwa razy więcej, bo czterech, ale w 12 spotkaniach polskie drużyny odniosły tylko cztery zwycięstwa, każda po jednym.

To przekłada się na odległe lokaty w łącznej tabeli - co prawda Raków i Jagiellonia pozostają niepokonane, mają po pięć punktów, ale zajmują, odpowiednio, 12. i 14. miejsce. Lech i Legia wywalczyły tylko po trzy „oczka”, co przekłada się na 23. i 25. pozycję, więc gdyby teraz skończyła się faza ligowa, to stołeczna ekipa musiałaby się pożegnać z rozgrywkami.

Legia w poprzedniej edycji LK doszła do ćwierćfinału, dzięki czemu zarobiła ponad 10 mln euro, a środki od UEFA stanowią ważną składową klubowego budżetu. Przy obecnych kłopotach kolejne straty punktów w Lidze Konferencji mogą doprowadzić do szybkiego pożegnania się z rozgrywkami.

W czwartek do Warszawy przyjedzie Sparta Praga, która w poprzedniej kolejce gościła... Raków i zremisowała 0:0. Czeska drużyna z czterema punktami jest 16. w tabeli. W lidze czeskiej idzie jej lepiej, bo zajmuje drugą lokatę, o dwa punkty za lokalnym rywalem - Slavią.

W Sparcie jest kilku znanych polskim kibicom piłkarzy. W drugiej linii występują m.in. Słowak Lukas Haraslin, przed laty grający w Lechii Gdańsk, oraz Fin Kaan Kairinen, który wystąpił w niedawnych spotkaniach z biało-czerwonymi w eliminacjach mistrzostw świata. Są też reprezentanci Czech: Jaroslav Zeleny, Lukas Sadilek, Jan Kuchta czy doświadczony Pavel Kaderabek. Z kolei najlepszym strzelcem prażan jest Kosowianin Albion Rrahmani, który w czeskiej ekstraklasie uzyskał sześć goli, a w LK dodał trzy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Sparta Praga na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.