Rapid, ćwierćfinalista poprzedniej edycji, na inaugurację fazy zasadniczej LK przegrał w Poznaniu z Lechem 1:4, a później uległ na własnym stadionie Fiorentinie 0:3 i rumuńskiej Universitatei Krajowa 0:1.

Lepiej wiedzie się Rapidowi w austriackiej Bundesliga, gdzie jest wiceliderem, choć w ostatniej kolejce przegrał 1:2 z zamykającym wtedy tabelę Grazerem AK.

- Chcemy grać lepiej i osiągać lepsze wyniki w sześciu pozostałych nam do końca roku meczach - zaznaczył kapitan wiedeńczyków Matthias Seidl.

Wszyscy w austriackim klubie zdają sobie sprawę, że w czwartek nie będzie łatwo, gdyż Raków pozostaje niepokonany w LK.

- Zazwyczaj to dość stabilny zespół, zwłaszcza na arenie międzynarodowej w tym sezonie radził sobie przyzwoicie - powiedział o częstochowskiej drużynie trener Stoeger.

Szczególnie cieszy go powrót do gry po kontuzji norweskiego napastnika Pettera Dahla.

- Jestem naprawdę szczęśliwy, bo widać po nim wielką radość z gry, co charakteryzuje wracających po dłuższej przerwie. Po pierwszym występie nie zgłaszał żadnych problemów, więc to kolejna dobra wiadomość. To zawodnik, który potrafi sobie radzić w pojedynkach jeden na jeden, nadawać grze tempo, więc powinien nam pomóc – zaznaczył szkoleniowiec.

W Rapidzie jednak zabraknie dwóch pomocników - Lukas Grgic nie zagra z powodów osobistych, a Węgier Bendeguz Bolla ma problemy z biodrem.

- Oczywiście takie absencje martwią, ale jestem przekonany, że mimo to wystawimy silny zespół. Podchodzimy do tego meczu z wiarą w swoje możliwości i umiejętności - zaznaczył Stoeger.

Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

PAP