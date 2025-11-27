Liga Konferencji. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 27.11
Za nami kolejna seria spotkań piłkarskiej Ligi Konferencji UEFA. Swoje mecze rozegrały Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań oraz Raków Częstochowa. Oto wyniki i skróty meczów czwartej kolejki Ligi Konferencji UEFA.
Zrinjski Mostar - Hacken. Skrót meczu
Omonia Nikozja - Dynamo Kijów. Skrót meczu
Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń. Skrót meczu
Liga Konferencji. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 27.11
AZ Alkmaar - Shelbourne FC 2:0 (0:0)
Bramki: de Wit 70, Jensen 87
Hamrun Spartans FC - Lincoln Red Imps 3:1 (0:0)
Bramki: El Fanis 65, Smajlagic 74, Coric 90+2 - Lopes 57
Lech Poznań - FC Lausanne-Sport 2:0 (0:0)
Bramki: Ismaheel 67, Agnero 90+5
Omonia Nikozja - Dynamo Kijów 2:0 (1:0)
Bramki: Semedo 34, Neofytou 59
Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń 4:1 (2:0)
Bramki: Brunes 27, Diaby-Fadiga 40, 51, 54 - Antiste 75
Sigma Ołomuniec - NK Celje 2:1 (2:1)
Bramki: Ghali 8,42 - Sturm 29
Slovan Bratysława - Rayo Vallecano 2:1 (0:1)
Bramki: Kashia 49, Yirajang 52 - Perez 24
Universitatea Craiova - FSV Mainz 05 1:0 (0:0)
Bramka: Al Hamlawi 67
HSK Zrinjski Mostar - Hacken 2:1 (0:1)
Bramki: Cuze 78, Bilbija 82 - Andersen 40
21:00: Aberdeen FC - Noah
21:00: Breidablik Kopavogur - Samsunspor
21:00: KF Drita - Shkendija
21:00: ACF Fiorentina - AEK Ateny
21:00: Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio
21:00: Legia Warszawa - Sparta Praga
21:00: HNK Rijeka - AEK Larnaka
21:00: Shamrock Rovers - Szachtar Donieck
21:00: RC Strasbourg - Crystal Palace