Liga Konferencji. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 27.11

Piłka nożna

Za nami kolejna seria spotkań piłkarskiej Ligi Konferencji UEFA. Swoje mecze rozegrały Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań oraz Raków Częstochowa. Oto wyniki i skróty meczów czwartej kolejki Ligi Konferencji UEFA.

Ciemny puchar sportowy na rozmytym zielonym tle.
fot. PAP
Liga Konferencji. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 27.11

Liga Konferencji. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 27.11

AZ Alkmaar - Shelbourne FC 2:0 (0:0)
Bramki: de Wit 70, Jensen 87

Hamrun Spartans FC - Lincoln Red Imps 3:1 (0:0)
Bramki: El Fanis 65, Smajlagic 74, Coric 90+2  - Lopes 57

Lech Poznań - FC Lausanne-Sport 2:0 (0:0)
Bramki: Ismaheel 67, Agnero 90+5 

Omonia Nikozja - Dynamo Kijów 2:0 (1:0)
Bramki: Semedo 34, Neofytou 59

Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń 4:1 (2:0)
Bramki: Brunes 27, Diaby-Fadiga 40, 51, 54 - Antiste 75

Sigma Ołomuniec - NK Celje 2:1 (2:1)
Bramki: Ghali 8,42 - Sturm 29

Slovan Bratysława - Rayo Vallecano 2:1 (0:1)
Bramki: Kashia 49, Yirajang 52 - Perez 24

Universitatea Craiova - FSV Mainz 05 1:0 (0:0)
Bramka: Al Hamlawi 67

HSK Zrinjski Mostar - Hacken 2:1 (0:1)
Bramki: Cuze 78, Bilbija 82 - Andersen 40 

21:00: Aberdeen FC - Noah

21:00: Breidablik Kopavogur - Samsunspor

21:00: KF Drita - Shkendija

21:00: ACF Fiorentina - AEK Ateny

21:00: Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio

21:00: Legia Warszawa - Sparta Praga

21:00: HNK Rijeka - AEK Larnaka

21:00: Shamrock Rovers - Szachtar Donieck

21:00: RC Strasbourg - Crystal Palace

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
JAGIELLONIA BIALYSTOKLECH POZNAŃLEGIA WARSZAWALIGA KONFERENCJILIGA KONFERENCJI EUROPYLIGA KONFERENCJI UEFAPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Adrian Siemieniec: Nie jest łatwo zastąpić Jesusa Imaza, ale mam na to pomysł
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 