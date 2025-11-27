Nadchodzi wielkie starcie! Lech Poznań kontra Lausanne. Będzie ogień

"Kolejorz" nie może pozwolić sobie na kolejną wpadkę

Lech Poznań fazę ligową Ligi Konferencji UEFA rozpoczął od efektownego zwycięstwa 4:1 z Rapidem Wiedeń. Po doskonałym początku przyszły jednak dwie porażki. Sensacyjnym wynikiem zakończyło się wyjazdowe starcie "Kolejorza" z Lincoln z Gibraltaru. Mistrzowie Polski jechali po trzy punkty i przegrali.

Kolejną porażkę na wyjeździe z hiszpańskim Rayo Vallecano można było kalkulować. Niestety po trzech kolejkach Lech ma tylko trzy punkty i zajmuje dopiero 23. miejsce w Lidze. Nie może pozwolić sobie na żadną wpadkę. Każda kolejna strata punktów oddali go od awansu i związanych z tym premii finansowych. Do tej pory obie drużyny ze sobą nie rywalizowały.

Lausanne-Sport to trudny rywal

Szwajcarskie Lausanne-Sport to trudny rywal. W pierwszych trzech kolejkach Ligi Konferencji UEFA uzbierał siedem punktów i zajmuje piąte miejsce. Z drugiej strony zwycięstwa odnosił z teoretycznie słabszymi drużynami, czyli: islandzkim Breidablik i maltańskim Hamrun.

W rywalizacji z cypryjską Omonią Nikozja był remis. Wydaje się, że Lech Poznań to najtrudniejszy rywal na dotychczasowej drodze Lausanne-Sport.

Lech podbudowany efektownym zwycięstwem w lidze

Piłkarze Lecha Poznań przystąpią do czwartkowego meczu podbudowani efektownym zwycięstwem 4:1 z Radomiakiem w Ekstraklasie. Podopieczni Nielsa Frederiksena nawiązali do świetnych występów z poprzedniego sezonu, gdy sięgnęli po mistrzostwo Polski.

To dobry prognostyk przed pojedynkiem, który odbędzie się już 27 listopada na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Dodatkowo do kadry po kontuzji wraca Ali Gholizadeh, a w dobrej dyspozycji strzeleckiej pozostaje Mikael Ishak. To świetne wiadomości dla Frederiksena.

Gdzie obejrzeć mecz Lech - FC Lausanne? O której godzinie?

Transmisja meczu Lech Poznań - FC Lausanne-Sport od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.

Polsat Sport