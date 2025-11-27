Noah - Legia Warszawa. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?
Noah - Legia Warszawa, czyli czas na piąte spotkanie polskiego klubu w Lidze Konferencji. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie Noah - Legia w LKE?
Czas na kolejny mecz Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory piłkarze z Warszawy mierzyli się z tureckim Samsunsporem, ukraińskim Szachtarem Donieck, słoweńskim Celje i czeską Spartą Praga.
W piątej kolejce Legia zmierzy się z ekipą Noah z Armenii.
Noah - Legia. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Noah - Legia w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Legii w LKE zaplanowano na 11 grudnia. Godzina meczu Noah - Legia to 18.45.Przejdź na Polsatsport.pl
