Noah - Legia Warszawa. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Piłka nożna

Noah - Legia Warszawa, czyli czas na piąte spotkanie polskiego klubu w Lidze Konferencji. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie Noah - Legia w LKE?

Dwóch piłkarzy Legii Warszawa w białych strojach.
fot. PAP
Czas na kolejny mecz Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory piłkarze z Warszawy mierzyli się z tureckim Samsunsporem, ukraińskim Szachtarem Donieck, słoweńskim Celje i czeską Spartą Praga.

 

W piątej kolejce Legia zmierzy się z ekipą Noah z Armenii.

Noah - Legia. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Noah - Legia w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Legii w LKE zaplanowano na 11 grudnia. Godzina meczu Noah - Legia to 18.45.

