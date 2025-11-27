Oficjalnie! Aleksander Śliwka w nowym klubie

O tym, że Śliwka nie zostanie w Kraju Kwitnącej Wiśni, wiadomo było już od dawna. Sam zainteresowany w maju emocjonalnym wpisem w mediach społecznościowych pożegnał się z zespołem z Osaki. Nie ogłosił wówczas jednak, gdzie zagra.

Od dłuższego czasu mówiło się jednak, że kolejnym przystankiem w karierze 30-latka będzie Turcja, a konkretniej Halkbank Ankara. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone.

"Cisza dobiegła końca… W Halkbank rozpoczyna się nowy rozdział. Witamy Aleksandra Śliwkę" - napisano pod najnowszym filmem na profilu Halkbanku na Instagramie.

Na razie nie wiadomo, kiedy zobaczymy Polaka na boisku. Śliwka wciąż mierzy się z poważną kontuzją, która praktycznie wykluczyła go z gry w tym sezonie reprezentacyjnym. Przyjmujący doznał urazu stopy przed turniejem Ligi Narodów w Gdańsku. Polski siatkarz kontuzji nabawił się podczas treningu, o czym w połowie lipca poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej.

Rozgrywki Efeler Ligi już się rozpoczęły. Wszystkie zespoły rozegrały na razie po sześć spotkań. Liderem tabeli jest Ziraat Bankasi Ankara, na czele którego stoi będący w rewelacyjnej formie Tomasz Fornal. Halkbank plasuje się na czwartej pozycji.

Nie tylko Śliwka i Fornal grają w lidze tureckiej. Od 2024 roku barw Fenerbahce broni Fabian Drzyzga. Przypomnijmy, że w żeńskiej Sultanlar Lidze gra też wiele reprezentantek Polski.

KP, Polsat Sport