PlusLiga. Transmisje TV i stream online - 9. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

Dziewiąta kolejka PlusLigi rozpocznie się w piątek 28 listopada. W pierwszym spotkaniu o cenne punkty powalczą dwa zespoły z dolnej części tabeli - InPost ChKS Chełm i Barkom Każany Lwów.

Niezwykle interesująco zapowiada się ligowy klasyk Asseco Resovia - PGE GiEK Skra Bełchatów. Obie ekipy udanie rozpoczęły sezon. Bełchatowianie, po porażce na inaugurację, odnieśli sześć zwycięstw z rzędu. Rzeszowianie, dla odmiany, rozpoczęli sezon od pięciu wygranych, ale dwa ostatnie spotkania przegrali. Kto będzie górą w hicie kolejki?

W drugim sobotnim spotkaniu Ślepsk Malow Suwałki podejmie Bogdankę LUK Lublin i faworytami tego spotkania będą goście. Również w pierwszym niedzielnym meczu Cuprum Stilon Gorzów – PGE Projekt Warszawa, gospodarze są drużyną niżej notowaną. Gorzowianie w poprzednim meczu przełamali się po serii porażek i odnieśli pierwsze zwycięstwo w sezonie.

Energa Trefl Gdańsk podejmie lidera - Aluron CMC Wartę Zawiercie. Kolejne interesujące starcie to mecz Indykpol AZS Olsztyn – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Drużyna ze stolicy Warmii jest rewelacją początku sezonu, zajmuje drugie miejsce w tabeli; wygrała sześć z dziewięciu spotkań, a wszystkie porażki zanotowała po tie-breakach. ZAKSA przegrała cztery mecze, wygrała trzy, ale wśród pokonanych rywali znaleźli się m.in. JSW Jastrzębski Węgiel i Asseco Resovia.

Spotkanie JSW Jastrzębski Węgiel – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa zakończy w poniedziałek dziewiątą serię spotkań. Gospodarze będą faworytami konfrontacji. Pogrążona w kryzysie ekipa spod Jasnej Góry przystąpi do tego starcia pod wodzą nowego trenera, którym został Ljubomir Travica.

W sezonie 2025/2026 w rozgrywkach PlusLigi wystartowało czternaście drużyn. W fazie zasadniczej rozegrają one dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

PlusLiga. Gdzie oglądać mecze 9. kolejki?

2025-11-28: InPost ChKS Chełm – Barkom-Każany Lwów (piątek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-29: Asseco Resovia Rzeszów – PGE GiEK Skra Bełchatów (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-29: Ślepsk Malow Suwałki – Bogdanka LUK Lublin (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-30: Cuprum Stilon Gorzów – PGE Projekt Warszawa (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-30: Energa Trefl Gdańsk – Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-30: Indykpol AZS Olsztyn – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-12-01: JSW Jastrzębski Węgiel – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).

