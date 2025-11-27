Porażka w meczu o wszystko. Polki nie wyjdą z grupy

Piłka nożna

Futsalowa reprezentacja Polski kobiet przegrała z Marokiem 0:1 (0:0) w swoim trzecim, ostatni meczu grupowym mistrzostw świata rozgrywanych na Filipinach i straciły szansę na awans do ćwierćfinału. Bramkę zdobyła Jasmine Demraoui (29).

Stopa w białym bucie sportowym naciska na piłkę do futsalu.
fot. PAP
Porażka w meczu o wszystko. Polki nie wyjdą z grupy

Wcześniej Polki pokonały Filipiny 6:0 i przegrały z Argentyną 2:3. Do ćwierćfinałów awansują po dwie drużyny z każdej z czterech grup.

 

W pierwszych MŚ w futsalu kobiet uczestniczy 16 drużyn, w tym cztery z Europy: Portugalia, Włochy, Hiszpania i Polska.

 

Reprezentacja Polski powstała w 2013 roku, potem została „zawieszona” na dwa lata, i w 2016 nastąpiła jej reaktywacja. Od tego momentu selekcjonerem jest Wojciech Weiss.

