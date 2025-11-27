Raków Częstochowa - Zrinjski. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Raków Częstochowa - Zrinjski, czyli czas na piąte spotkanie polskiego klubu w Lidze Konferencji. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie Raków - Zrinjski w LKE?

Raków Częstochowa - Zrinjski. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Czas na kolejny mecz Rakowa w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory piłkarze z Częstochowy mierzyli się z rumuńskim Universitatea Craiova, czeskimi ekipami Sigmą Ołomuniec i Spartą Praga, a także austriackim Rapidem Wiedeń.

 

W piątej kolejce Raków zmierzy się z bośniackim zespołem Zrinjski.

Kiedy mecz Raków - Zrinjski w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Rakowa w LKE zaplanowano na 11 grudnia. Godzina meczu Raków - Zrinjski to 21.00.

 

Transmisje z meczów Ligi Konferencji na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

