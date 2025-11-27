Raków - Rapid. Skrót meczu Ligi Konferencji

Piłka nożna

Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń, czyli spotkanie czwartej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń będzie dostępny w załączonym materiale wideo tuż po zakończeniu starcia.

Piłkarz w czerwonej koszulce z numerem 11 i niebieskich spodenkach prowadzi piłkę na boisku.
fot. Cyfrasport
Raków - Rapid. Skrót meczu Ligi Konferencji

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

W trzeciej serii gier Raków rywalizuje z austriackim Rapidem Wiedeń.

Raków - Rapid. Skrót meczu:

Skrót meczu Raków - Rapid oraz gole z tego meczu będą dostępne tuż po zakończeniu spotkania.

