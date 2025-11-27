Rasistowski skandal w piłce. 20 milionów kary!

Do skandalu doszło na początku listopada podczas spotkania Jeonbuk Hyundai Motors z Daejeon Hana. W pewnym momencie sędzia podyktował rzut karny dla Hany, z czym nie zgadzał się Taricco. Mężczyzna po kontrowersyjnej decyzji arbitra przyłożył palce do oczu, imitując "skośne oczy", czyli obraźliwy dla Azjatów gest.

Incydent został zgłoszony do komisji dyscyplinarnej ligi. Ta uznała go za rasistowski i zdecydowała się ukarać Argentyńczyka zawieszeniem na pięć meczów i grzywną w wysokości 20 milionów wonów (ok. 50 tysięcy zł). Oznaczało to, że II trenera Jeonbuku nie zobaczylibyśmy na boisku przez dłuższy czas, bowiem do końca sezonu koreańskiej ligi pozostały tylko dwa spotkania.

52-latek nie zgodził się z decyzją komisji i podał się do dymisji.

"Pracowałem z wieloma ludźmi w wielu krajach, żyłem z nimi i nawiązywałem z nimi kontakty towarzyskie, nie napotykając żadnych problemów związanych z ich kulturą czy rasą. Uważałem to za błogosławieństwo. Jednak teraz zostałem nazwany rasistą przez samozwańcze autorytety z powodu jednego nieporozumienia, gdzie kontekst, wyrażenia kulturowe i znaczenie wszystkich sytuacji, które stale wyjaśniałem, były ignorowane. Moje życie, bez względu na narodowość i rasę, musi toczyć się w miejscu, gdzie panuje bezpieczeństwo, szacunek, pokój i równość wobec prawa jako osoby związanej z piłką nożną, dlatego z ciężkim sercem podjąłem decyzję o opuszczeniu tego miejsca po zakończeniu tego sezonu" - powiedział Taricco, cytowany przez klub.

Mimo rezygnacji asystenta, włodarze Jeonbuk Hyundai Motors zapowiedzieli, że złożą odwołanie od decyzji.

Taricco to były zawodnik znanych angielskich klubów. Grał m.in.: w Ipswich, Tottenhamie, West Ham czy Brighton. Karierę piłkarską zakończył w 2011 roku. Później został trenerem.

KP, Polsat Sport