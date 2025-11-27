Resovia szykuje głośny transfer? Medalista MŚ łączony z klubem z Podkarpacia

Z przekazanych przez Balcerzaka informacji wynika, że reprezentant Bułgarii zdecydował się na przenosiny do rzeszowskiej drużyny przed kolejnym sezonem PlusLigi. Nie ujawniono jednak ani długości ewentualnego kontraktu, ani warunków finansowych. Klub z Rzeszowa nie opublikował także żadnego oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

Grozdanov należy do grona wyróżniających się środkowych PlusLigi w ostatnich latach. W obecnym sezonie występuje w barwach Bogdanki LUK Lublin, a doświadczenie zdobywał w jednej z najsilniejszych lig świata - włoskiej SuperLedze. Wcześniej grał m.in. dla Rana Verona oraz Vero Volley Monza.

Siatkarz był również częścią reprezentacji Bułgarii podczas tegorocznych mistrzostw świata na Filipinach, gdzie jego drużyna wywalczyła historyczny srebrny medal, po tym jak dopiero w finale uległa Włochom. Grozdanov otrzymał także wyróżnienia dla najlepszego blokującego oraz najlepszego środkowego całego turnieju.