Skra przedłużyła kontrakt z siatkarzem! "Jego doświadczenie i jakość są bardzo cenne"

Robert MurawskiSiatkówka

Bartosz Krzysiek przedłużył umowę z PGE GiEK Skrą Bełchatów do końca marca 2026 roku. – Doświadczenie i jakość gry prezentowane przez Bartosza Krzyśka są dla naszego klubu bardzo cenne. Stąd decyzja, aby połączyć nasze siły na dłużej – powiedział prezes Michał Bąkiewicz.

Drużyna siatkarzy w czarnych strojach na boisku.
fot. Polsat Sport
Bartosz Krzysiek nadal będzie reprezentował barwy klubu PGE GiEK Skra Bełchatów.

Bartosz Krzysiek latem dołączył do PGE GiEK Skry, by pod nieobecność Alana Souzy, wesprzeć drużynę w treningach. Atakujący reprezentacji Brazylii po powrocie z mistrzostw świata przeszedł badania lekarskie, które wykazały kontuzję kostki. W tej sytuacji przedłużono współpracę z Krzyśkiem.

Doświadczony atakujący był z reguły zmiennikiem Arkadiusza Żakiety, nie raz jednak zaprezentował swe umiejętności na boisku. Po spotkaniu z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle otrzymał nagrodę MVP.

 

Klub z Bełchatowa poinformował, że Bartosz Krzysiek nadal będzie występował w Skrze. Jego umowę przedłużono do końca marca 2026 roku.

 

– Doświadczenie i jakość gry prezentowane przez Bartosza Krzyśka są dla naszego klubu bardzo cenne. Stąd decyzja, aby połączyć nasze siły na dłużej – powiedział Michał Bąkiewicz.

 

– Jak pokazały pierwsze mecze tego sezonu, Arkadiusz Żakieta jest w doskonałej formie, ale każdy zawodnik musi mieć wartościowego zmiennika na swojej pozycji. I takim siatkarzem jest właśnie Bartosz Krzysiek - daje stabilność, jakość, ale również świetnie wpisuje się w nasz zespół pod względem stworzonej atmosfery. Bardzo cieszymy się, że zagra z nami dłużej – dodał prezes zarządu KPS Skry Bełchatów.

 

– Dobrze się tutaj czuję i mam wrażenie, że też inni czują się dobrze ze mną. Czuję, że jestem w dobrym miejscu, we właściwym czasie – skomentował na gorąco Bartosz Krzysiek.

Polsat Sport, skra.pl
