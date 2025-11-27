Skra przedłużyła kontrakt z siatkarzem! "Jego doświadczenie i jakość są bardzo cenne"
Bartosz Krzysiek przedłużył umowę z PGE GiEK Skrą Bełchatów do końca marca 2026 roku. – Doświadczenie i jakość gry prezentowane przez Bartosza Krzyśka są dla naszego klubu bardzo cenne. Stąd decyzja, aby połączyć nasze siły na dłużej – powiedział prezes Michał Bąkiewicz.
Bartosz Krzysiek latem dołączył do PGE GiEK Skry, by pod nieobecność Alana Souzy, wesprzeć drużynę w treningach. Atakujący reprezentacji Brazylii po powrocie z mistrzostw świata przeszedł badania lekarskie, które wykazały kontuzję kostki. W tej sytuacji przedłużono współpracę z Krzyśkiem.
Doświadczony atakujący był z reguły zmiennikiem Arkadiusza Żakiety, nie raz jednak zaprezentował swe umiejętności na boisku. Po spotkaniu z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle otrzymał nagrodę MVP.
Klub z Bełchatowa poinformował, że Bartosz Krzysiek nadal będzie występował w Skrze. Jego umowę przedłużono do końca marca 2026 roku.
– Doświadczenie i jakość gry prezentowane przez Bartosza Krzyśka są dla naszego klubu bardzo cenne. Stąd decyzja, aby połączyć nasze siły na dłużej – powiedział Michał Bąkiewicz.
– Jak pokazały pierwsze mecze tego sezonu, Arkadiusz Żakieta jest w doskonałej formie, ale każdy zawodnik musi mieć wartościowego zmiennika na swojej pozycji. I takim siatkarzem jest właśnie Bartosz Krzysiek - daje stabilność, jakość, ale również świetnie wpisuje się w nasz zespół pod względem stworzonej atmosfery. Bardzo cieszymy się, że zagra z nami dłużej – dodał prezes zarządu KPS Skry Bełchatów.
– Dobrze się tutaj czuję i mam wrażenie, że też inni czują się dobrze ze mną. Czuję, że jestem w dobrym miejscu, we właściwym czasie – skomentował na gorąco Bartosz Krzysiek.