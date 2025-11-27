Świetne wieści dla Barcelony! Gwiazda wraca do gry
Po miesięcznej pauzie ze względu na uraz mięśniowy do treningów wrócił Pedri. Hiszpański pomocnik będzie do dyspozycji Hansiego Flicka już przy okazji najbliższego starcia z Deportivo Alaves.
Zgodnie z zapowiedziami niemieckiego trenera absencja 23-latka dobiegła końca. Zawodnik 27 listopada wrócił do treningów z drużyną, o czym klub z Katalonii poinformował za sprawą artykułu na swojej oficjalnej stronie.
Pedri opuścił pięć ostatnich spotkań Barcelony. W tym czasie "Blaugrana" w rozgrywkach ligowych była bezbłędna, wygrywając wszystkie mecze. Gorzej ekipa Flicka bez kluczowego pomocnika radziła sobie w Lidze Mistrzów - zremisowała na wyjeździe 3:3 z Club Brugge, a następnie zaznała dotkliwej porażki 0:3 na Stamford Bridge w starciu z Chelsea.
23-latek w tym sezonie zagrał dla "Barcy" trzynaście razy. W tym czasie strzelił dwa gole i zanotował taką samą liczbę asyst.
Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra na Camp Nou 29 listopada o 16:15. Przeciwnikiem - Deportivo Alaves.