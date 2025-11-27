Świetne wieści dla Barcelony! Gwiazda wraca do gry

Zgodnie z zapowiedziami niemieckiego trenera absencja 23-latka dobiegła końca. Zawodnik 27 listopada wrócił do treningów z drużyną, o czym klub z Katalonii poinformował za sprawą artykułu na swojej oficjalnej stronie.





Pedri opuścił pięć ostatnich spotkań Barcelony. W tym czasie "Blaugrana" w rozgrywkach ligowych była bezbłędna, wygrywając wszystkie mecze. Gorzej ekipa Flicka bez kluczowego pomocnika radziła sobie w Lidze Mistrzów - zremisowała na wyjeździe 3:3 z Club Brugge, a następnie zaznała dotkliwej porażki 0:3 na Stamford Bridge w starciu z Chelsea.

23-latek w tym sezonie zagrał dla "Barcy" trzynaście razy. W tym czasie strzelił dwa gole i zanotował taką samą liczbę asyst.





Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra na Camp Nou 29 listopada o 16:15. Przeciwnikiem - Deportivo Alaves.

ST, Polsat Sport