Szykuje się futbolowy thriller. Raków i Rapid gotowi na walkę do ostatniego gwizdka

Raków chce nawiązać do wyniku Lecha

Piłkarze Rakowa Częstochowa chcą nawiązać do gry Lecha Poznań z pierwszej kolejki Ligi Konferencji UEFA. Wówczas "Kolejorz" efektownie wygrał 4:1 z Rapidem Wiedeń, dominując od pierwszej do ostatniej minuty. Kibice "Medalików" nie mieliby nic przeciwko, aby ten scenariusz się powtórzył.



Ważna będzie walka od początku do końca. Choć mecz odbędzie się ArcelorMittal Park w Sosnowcu, to jednak na trybunach nie powinno zabraknąć sympatyków Rakowa. Ich zadaniem jest natchnienie ulubieńców do kolejnego zwycięstwa w Europie.

Tabela wskazuje na Raków

Po trzech kolejkach fazy ligowej Raków pozostaje niepokonany w Lidze Konferencji. Na koncie ma pięć punktów i zajmuje dobre 12. miejsce. Jest coraz bliżej awansu do fazy pucharowej, z pewnością wierzy w miejsce w TOP 8. Dałoby ono bezpośrednią przepustkę do 1/8 finału rozgrywek.



Tabela wskazuje na to, że częstochowianie będą zdecydowanymi faworytami czwartkowego starcia. Rapid zajmuje ostatnie 36. miejsce bez ani jednego punktu i z bilansem bramkowym 1:8. Medaliki muszą to wykorzystać.



Ekipa z Wiednia przyjedzie jednak do Polski jako wicelider austriackiej Bundesligi, co potwierdza, że w tym sezonie potrafi grać w piłkę. Wciąż czeka jedynie na przełamanie w Europie. Polscy kibice liczą na to, że... jeszcze poczeka.

Spotkanie w cieniu pytań o przyszłość Marka Papszuna

Najbliższe starcie Rakowa z Rapidem odbędzie się w cieniu pytań o przyszłość Marka Papszuna. Kilka dni temu w mediach pojawiły się informacje o tym, że zasłużony dla Rakowa trener pożegna się z klubem. Kusi go Legia Warszawa, a sam zainteresowany nie ucina spekulacji.

W takiej atmosferze Raków rozegrał bardzo słaby mecz w Ekstraklasie, przegrywając u siebie 1:3 z ostatnim w tabeli Piastem Gliwice.

Gdzie obejrzeć mecz Raków - Rapid? O której godzinie?

Transmisja meczu Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń we czwartek 27 listopada od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.

Polsat Sport