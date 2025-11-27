Tabela Ligi Konferencji na żywo. Jak radzą sobie polskie kluby?
Trwa czwarta kolejka piłkarskiej Ligi Konferencji. Zobacz, jak wygląda tabela i jak radzą sobie polskie kluby - Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.
Piłkarz Legii Warszawa w akcji na boisku podczas meczu Ligi Konferencji
Trwa czwarta seria gier piłkarskiej Ligi Konferencji. W tym roku w akcji obserwujemy aż cztery polskie kluby - Legię Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonię Białystok i Raków Częstochowa.
W czwartej kolejce Legia mierzy się ze Spartą Praga, Lech z Lausanne, Jagiellonia z KuPS, a Raków z Rapidem Wiedeń.
Jak wygląda aktualna sytuacja w tabeli Ligi Konferencji?
