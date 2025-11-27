Tabela Ligi Konferencji na żywo. Jak radzą sobie polskie kluby?

Trwa czwarta seria gier piłkarskiej Ligi Konferencji. W tym roku w akcji obserwujemy aż cztery polskie kluby - Legię Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonię Białystok i Raków Częstochowa.



W czwartej kolejce Legia mierzy się ze Spartą Praga, Lech z Lausanne, Jagiellonia z KuPS, a Raków z Rapidem Wiedeń.

Jak wygląda aktualna sytuacja w tabeli Ligi Konferencji?

Tabela Ligi Konferencji:

Polsat Sport