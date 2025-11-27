Tauron Liga siatkarek. Transmisje TV i stream online - 8. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

Spotkanie #VolleyWrocław – Metalkas Pałac Bydgoszcz rozpocznie w piątek ósmą kolejkę Tauron Ligi. W pierwszym sobotnim meczu ITA Tools Stal Mielec podejmie EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki. W starciu zespołów z dołu tabeli faworytkami będą mielczanki, a ekipa beniaminka wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo.

Wydarzeniem kolejki będzie derbowa konfrontacja PGE Budowlani Łódź – ŁKS Commercecon Łódź. Obie ekipy po siedmiu kolejkach sąsiadują ze sobą w tabeli, zajmując trzecie i czwarte miejsce. Obie od porażek rozpoczęły zmagania w Lidze Mistrzyń. Kto będzie górą w tym prestiżowym starciu?

W sobotę BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała podejmie Moya Radomkę Radom. Na niedzielę zaplanowano mecze DevelopRes Rzeszów – Sokół & Hagric Mogilno. W poniedziałek zostanie rozegrane ostatnie spotkanie tej kolejki, w którym Lotto Chemik Police zmierzy się z UNI Opole.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Tauron Liga. Gdzie oglądać mecze 8. kolejki?

2025-11-28: #VolleyWrocław – Metalkas Pałac Bydgoszcz (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-29: ITA Tools Stal Mielec – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-29: PGE Budowlani Łódź – ŁKS Commercecon Łódź (sobota, godzina 17.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-29: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Moya Radomka Radom (sobota, godzina 19.00; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-11-30: DevelopRes Rzeszów – Sokół & Hagric Mogilno (niedziela, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport Fight)

2025-12-01: Lotto Chemik Police – UNI Opole (poniedziałek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).

