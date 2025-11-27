To będzie kluczowa kolejka. Polskie zespoły mają jedną ważną przewagę

Przed rokiem Jagiellonia i Legia po trzech kolejkach miały komplety dziewięciu punktów. Teraz przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy jest czterech, ale w 12 spotkaniach polskie drużyny odniosły tylko cztery zwycięstwa, każda po jednym.

ZOBACZ TAKŻE: Szykuje się futbolowy thriller. Raków i Rapid gotowi na walkę do ostatniego gwizdka

To przekłada się na odległe lokaty w łącznej tabeli - co prawda Raków i Jagiellonia pozostają niepokonane, mają po pięć punktów, ale zajmują, odpowiednio, 12. i 14. miejsce. Lech i Legia wywalczyły tylko po trzy "oczka", co przekłada się na 23. i 25. pozycję, więc gdyby teraz skończyła się faza ligowa, to stołeczna ekipa musiałaby pożegnać się z rozgrywkami.

W czwartek o godz. 18.45 Lech podejmie dobrze spisującą się w LK szwajcarską ekipę FC Lausanne-Sports, która z siedmioma punktami jest piąta w 32-zespołowej stawce.

W tym samym czasie Raków, wciąż pod wodzą trenera Marka Papszuna, w Sosnowcu, gdzie podejmuje przeciwników w fazie zasadniczej LK, spotka się z ćwierćfinalistą poprzedniej edycji - Rapidem Wiedeń. 32-krotny mistrz i 14-krotny zdobywca Pucharu Austrii już po raz drugi w tej edycji LK zawita do Polski - na inaugurację gościł w Poznaniu, gdzie uległ Lechowi 1:4. Była to jedna z trzech porażek drużyny trenera Petera Stoegera, która zamyka tabelę.

Dwie pozostałe polskie drużyny wyjdą na boisko o godz. 21. Legia podejmie Spartę Praga, która w poprzedniej serii meczów zremisowała na własnym stadionie z Rakowem 0:0. Natomiast Jagiellonia zmierzy się z KuPS Kuopio, który już od dwóch tygodni może się skupić wyłącznie na zmaganiach pod egidą UEFA, gdyż fińska ekstraklasa zakończyła sezon, a ekipa, której barwy reprezentuje Piotr Parzyszek, wywalczyła mistrzostwo kraju. Także w LK spisuje się dobrze - podobnie jak „Jaga” ma pięć punktów, w poprzedniej serii pokonała na własnym terenie Slovan Bratysława 3:1, a polski piłkarz zdobył jedną z bramek.

Do końca roku odbędzie się w sumie sześć kolejek LK. Osiem najlepszych drużyn ze wspólnej tabeli awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły, które zajmą miejsca od 9. do 24. utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy. Ekipy z lokat 25-36 zostaną wyeliminowane.

Plan transmisji:

Studio godz. 17:00 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go), godz. 18:00 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Lech Poznań - FC Lausanne-Sport godz. 18:35 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń godz. 18:35 (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

Legia Warszawa - Sparta Praga godz. 20:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Jagiellonia Białystok - KuPS godz. 20:50 (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

JŻ, PAP