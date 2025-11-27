To będzie kluczowa runda Pucharu Polski siatkarzy! W grze pozostały cztery drużyny

W fazie wstępnej Pucharu Polski siatkarzy wystartowały drużyny z rozgrywek wojewódzkich, drugiej ligi oraz osiem zgłoszonych zespołów z PLS 1. Ligi. Za nami już cztery rundy, które wyłoniły cztery drużyny. W piątej rundzie zagrają one o dwa miejsca w 1/4 finału. Stawkę ćwierćfinalistów uzupełni sześć najlepszych zespołów po pierwszej rundzie fazy zasadniczej PlusLigi.

Na miano rewelacji rozgrywek pracują siatkarze IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice. Drużyna z drugiej ligi wyeliminowała już dwóch pierwszoligowców - GKS Katowice (3:2 w drugiej rundzie) oraz CUK Anioły Toruń (3:1 w czwartej rundzie).

Emocji nie brakowało w starciu dwóch ekip z PLS 1. Ligi, w którym BBTS Bielsko-Biała pokonał Nowak-Mosty MKS Będzin 3:2. Drużyna Karpaty-PANS Krosno wygrała w Spale, a rywalizację również rozstrzygnął zacięty tie-break (16:18). Enea Energetyk Poznań uległ 0:3 PSG Stali Nysa.

Piątą rundę zaplanowano na 17 grudnia. IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice podejmie PSG Stal Nysa, a Karpaty-PANS Krosno zagrają z BBTS Bielsko-Biała. Zwycięzcy tych meczów awansują do ćwierćfinałów, w których zmierzą się z drużynami z PlusLigi.

Wyniki meczów czwartej rundy Pucharu Polski siatkarzy:

2025-11-25: BBTS Bielsko-Biała – Nowak-Mosty MKS Będzin 3:2 (21:25, 28:30, 25:21, 25:21, 15:13)

2025-11-26: Enea Energetyk Poznań – PSG Stal Nysa 0:3 (24:26, 20:25, 22:25)

2025-11-26: IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice – CUK Anioły Toruń 3:1 (25:18, 29:27, 16:25, 25:21)

2025-11-26: SMS PZPS Spała II Karpaty – Karpaty-PANS Krosno 2:3 (25:16, 18:25, 20:25, 26:24, 16:18)

Pary piątej rundy Pucharu Polski siatkarzy:

2025-12-17: IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice – PSG Stal Nysa

2025-12-17: Karpaty-PANS Krosno – BBTS Bielsko-Biała.