To może być mecz, o którym długo będzie się mówić. Wszystkie oczy zwrócone na Legię

Trudna sytuacja Legii w Lidze Konferencji

Sytuacja Legii Warszawa po trzech kolejkach fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA jest trudna. Zespół ma na koncie tylko trzy punkty i dwie wstydliwe porażki. W efekcie plasuje się dopiero na 25. miejscu, które nie gwarantuje gry w fazie pucharowej rozgrywek.



To spore rozczarowanie po tym, jak w ubiegłym sezonie Legioniści doszli do ćwierćfinału. Teraz są o krok od przedwczesnego pożegnania się z Ligą Konferencji i nie mogą pozwolić sobie już na żaden błąd. W każdym kolejnym meczu muszą walczyć o komplet punktów, tak samo powinno być w czwartek ze Spartą Praga.

Zamieszanie wokół trenera i słabe wyniki w lidze

Atmosfera wokół Legii jest bardzo gorąca. Pożegnano się z trenerem Edwardem Iordanescu, a awaryjne objęcie drużyny przez Inakiego Astiza nie poprawiło wyników. Do tego milionowe transfery do tej pory rozczarowują. Legia miała bić się o odzyskanie mistrzostwa Polski, a na ten moment bliżej jej do strefy spadkowej Ekstraklasy. Zajmuje 11. miejsce w lidze i ma tylko dwa oczka przewagi nad pozycjami spadkowymi.



To potwierdza, w jakim kryzysie znaleźli się Legioniści. Notują tragiczną passę sześciu meczów o stawkę bez zwycięstwa i nie zanosi się na jej przełamanie. Wciąż nie wiadomo też, kto będzie docelowym trenerem Legii w najbliższych miesiącach.

Sparta Praga wydaje się faworytem

Do Warszawy w roli faworyta przyjedzie Sparta Praga, choć zespół ten ma zaledwie jeden punkt więcej w tabeli. W ostatniej kolejce bezbramkowo zremisował u siebie z Rakowem Częstochowa, choć był zdecydowanie lepszy.



W lidze czeskiej Sparta notuje jednak zdecydowanie lepsze wyniki. Po 16. kolejkach ma na koncie 34 punkty i tylko dwa oczka straty do prowadzącej Slavii Praga. Do końca sezonu drużyny te powinny walczyć o mistrzostwo. Pod tym względem Legia wypada zdecydowanie słabiej, jednak wciąż ma atuty, z przewagą własnego boiska na czele.

Gdzie obejrzeć mecz Legia - Sparta? O której godzinie?

Transmisja meczu Legia Warszawa - Sparta Praga od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.

