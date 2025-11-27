To może być najważniejszy mecz Jagiellonii od lat. KuPS już zapowiada walkę do końca

Nieoczekiwany odpoczynek przed meczem z KuPS

Piłkarze Jagiellonii nieoczekiwanie w weekend odpoczywali. W niedzielę mieli rozegrać spotkanie ligowe z GKS Katowice. To się nie udało. W Białymstoku byliśmy świadkami nawałnicy śnieżnej. Służby nie były w stanie przygotować boiska na czas i sędzia zdecydował o przełożeniu meczu na inny termin.



Tym samym podopieczni Adriana Siemieńca dostali czas na odpoczynek i jeszcze lepsze przygotowanie się do meczu z fińskim KuPS w ramach czwartej kolejki Ligi Konferencji UEFA. Ważne jednak, aby nie zaburzyło to rytmu grania. W tym duża rola Adriana Siemieńca i pozostałych członków sztabu szkoleniowego Jagiellonii.

Jagiellonia jest faworytem. Na boisku trzeba to udowodnić

Faworytem do zwycięstwa wydaje się Jagiellonia, która w poprzednim sezonie dotarła aż do ćwierćfinału rozgrywek Ligi Konferencji UEFA. Jej gracze mają więcej europejskiego doświadczenia, co może być kluczowe w czwartkowy wieczór. Do tego to Jagiellonia na co dzień dysponuje mocniejszą kadrą i rywalizuje z silniejszymi drużynami w lidze.



Pod tym względem potencjał KuPS Kuopio oceniany jest zdecydowanie niżej. Z drugiej strony nie wolno lekceważyć Finów. Po trzech kolejkach mają tyle samo punktów i lepszy bilans bramkowy od Jagiellonii. To najlepiej potwierdza, że stać ich na sprawienie niespodzianki.

W KuPS nie brakuje polskich akcentów

Ten mecz będzie wyjątkowy dla wielu polskich kibiców. W KuPS Kuopio nie brakuje bowiem polskich akcentów. Jednym z najważniejszych graczy tej drużyny jest Piotr Parzyszek. Napastnik przeniósł się do Finlandii z belgijskiego RWDM Brussels i od razu potwierdza swój potencjał.



W lidze ma już 7 goli. Do tego dołożył dwa trafienia w poprzednich meczach Ligi Konferencji UEFA. Wiele wskazuje na to, że na mecz z Jagiellonią wyjdzie w pierwszym składzie i obrońców gospodarzy czeka trudne zadanie, jeżeli chcą go powstrzymać.

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia - KuPS? O której godzinie?

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.

