Wszystko jasne. Znamy skład reprezentacji Polski na PŚ w Ruce

Reprezentacja Polski pod wodzą Macieja Maciusiaka przeciętnie rozpoczęła obecną kampanię Pucharu Świata. Oprócz przyzwoitej formy Kamila Stocha i Kacpra Tomasiaka, którzy teoretycznie nie są objęci opieką głównego szkoleniowca kadry, ciężko jest wskazać pozytywne rzeczy u reszty zawodników.

Szczególnie zawodzi Aleksander Zniszczoł, który był jednym z nawołujących do zmian w sztabie szkoleniowym po minionym sezonie zimowym. 31-latek z Wisły na wskutek słabej formy stracił miejsce dla Polski w rankingu olimpijskim, przez co naszej drużynie grozi nie skorzystanie z pełnej puli zawodników powołanych na nadchodzące igrzyska we Włoszech.

Przed rozpoczęciem sezonu zapowiadano, że na pierwsze konkursy w Skandynawii ze względów logistycznych jeździć będzie ten sam skład, a ewentualnie zmiany będą możliwe dopiero od grudniowych zawodów w Wiśle.

Zgodnie z powyższym planem trener Maciusiak nie dokonał korekt w składzie i w fińskiej Ruce rywalizować będą: Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł.

Kadra reprezentacji Polski na zawody Pucharu Świata w Ruce:

Kamil Stoch

Kacper Tomasiak

Dawid Kubacki

Piotr Żyła

Paweł Wąsek

Aleksander Zniszczoł

