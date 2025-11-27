Wszystko jasne. Znamy skład reprezentacji Polski na PŚ w Ruce

Zimowe

Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na Puchar Świata w Ruce. Trener Maciej Maciusiak do Finlandii wyśle sześciu skoczków.

Skoczek narciarski w białym kombinezonie z numerem 29 i pomarańczowym kaskiem na tle nocnego nieba.
fot. PAP
Dawid Kubacki

Reprezentacja Polski pod wodzą Macieja Maciusiaka przeciętnie rozpoczęła obecną kampanię Pucharu Świata. Oprócz przyzwoitej formy Kamila Stocha i Kacpra Tomasiaka, którzy teoretycznie nie są objęci opieką głównego szkoleniowca kadry, ciężko jest wskazać pozytywne rzeczy u reszty zawodników.

 

Szczególnie zawodzi Aleksander Zniszczoł, który był jednym z nawołujących do zmian w sztabie szkoleniowym po minionym sezonie zimowym. 31-latek z Wisły na wskutek słabej formy stracił miejsce dla Polski w rankingu olimpijskim, przez co naszej drużynie grozi nie skorzystanie z pełnej puli zawodników powołanych na nadchodzące igrzyska we Włoszech.

 

ZOBACZ TAKŻE: Miejsce polskich skoczków na IO zagrożone! Fatalna informacja

 

Przed rozpoczęciem sezonu zapowiadano, że na pierwsze konkursy w Skandynawii ze względów logistycznych jeździć będzie ten sam skład, a ewentualnie zmiany będą możliwe dopiero od grudniowych zawodów w Wiśle.

 

Zgodnie z powyższym planem trener Maciusiak nie dokonał korekt w składzie i w fińskiej Ruce rywalizować będą: Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł.

Kadra reprezentacji Polski na zawody Pucharu Świata w Ruce:

Kamil Stoch

 

Kacper Tomasiak

 

Dawid Kubacki

 

Piotr Żyła

 

Paweł Wąsek

 

Aleksander Zniszczoł

JZ, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALEKSANDER ZNISZCZOŁDAWID KUBACKIKACPER TOMASIAKKAMIL STOCHPAWEŁ WĄSEKPIOTR ŻYŁARUKASKOKIZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Władimir Semirunnij: Celem był medal, a nie rekord Polski, ale cieszę się, że udało się go poprawić
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 