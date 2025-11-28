"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Wilfredo Leon vs Bartosz Kurek. Oddaj swój głos!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego zamierzeniem jest wskazanie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w ramach głosowania odbywającego się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.



W pierwszym etapie zabawy Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli następnie do 1/8 finału - teraz ich wybrańców czekają pojedynki w trybie pucharowym.

Bohaterami następnego z nich są siatkarze Wilfredo Leon oraz Bartosz Kurek. Wybierz swojego faworyta i weź udział w ankiecie!



"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025. Wilfredo Leon kontra Bartosz Kurek - kto powinien awansować do kolejnej fazy?



Wilfredo Leon - przed sezonem 2024/2025 niespodziewanie zdecydował się na transfer do naszej PlusLigi i jak się okazało, był to znakomity ruch. Przyjmujący reprezentacji Polski stanowił o sile Bogdanki LUK Lublin, która pierwszy raz w swojej historii sięgnęła po tytuł klubowego mistrza Polski w siatkówce, a Leon został wybrany MVP całych rozgrywek. Po zakończeniu sezonu klubowego Leon wspólnie z resztą kolegów z drużyny narodowej walczył o medale, najpierw w Lidze Narodów FIVB, a potem także w mistrzostwach świata siatkarzy. Pierwsze rozgrywki zakończył ze złotym krążkiem na szyi, a z mundialu wrócił jako brązowy medalista.



Bartosz Kurek - atakujący Tokio Great Bears oraz kapitan reprezentacji Polski. Po świetnym indywidualnie sezonie PlusLigi w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle kolejny raz został doceniony przez Nikolę Grbicia i powołany do kadry narodowej. Mimo problemów zdrowotnych w trakcie kampanii zdołał odpowiednio przygotować się do najważniejszej imprezy 2025 roku, mistrzostw świata. Zanotował niezły turniej i jako lider oraz kapitan poprowadził zespół do brązowego medalu. Mimo upływu lat 37-latek wciąż jest jednym z najlepszych atakujących w kraju.



