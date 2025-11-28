"Miedzianka" po zatrudnieniu Janusza Niedźwiedzia ustabilizowała się w okolicach środka tabeli. Ostatnia kolejka to wyjazdowe zwycięstwo 3:1 ze spadkowiczem z Ekstraklasy - Puszczą Niepołomice. Optymizmem sympatyków ekipy z Legnicy może napawać forma ich drużyny w meczach domowych. Miedź przed własną publicznością w lidze jeszcze nie przegrała.





W ostatniej kolejce na ławce GKS-u zadebiutował Łukasz Piszczek. Efektu "nowej miotły" jednak nie było. Tyszanie przegrali na wyjeździe ze Stalą Rzeszów 1:2. Wyniki z ostatniej serii gier sprawiły, że ekipa prowadzona od niedawna przez byłego obrońcę Borussii Dortmund wyprzedza w tabeli jedynie Górnika Łęczną.

Obie drużyny spotkały się już w tym sezonie. Na inaugurację ligi, w meczu pełnym emocji, GKS wygrał 4:3.





Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 20:30.

ST, Polsat Sport