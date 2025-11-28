Betclic 1 Liga: Polonia Bytom - Górnik Łęczna. Relacja live i wynik na żywo
Polonia Bytom - Górnik Łęczna to spotkanie w ramach 18. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 18:00.
Beniaminek z Bytomia jest ostatnio w świetnej formie. Zawodnicy trenera Tomczyka wygrali trzy ligowe mecze z rzędu, między innymi z dwoma spadkowiczami z Ekstraklasy: Stalą Mielec (4:1) i Śląskiem Wrocław (3:2). Regularne zwycięstwa Polonii sprawiły, że przed tą serią gier sensacyjnie zajmuje ona trzecie miejsce w tabeli.
ZOBACZ TAKŻE: On to naprawdę zrobił! Gol z połowy boiska w Lidze Europy (WIDEO)
O czołowych pozycjach z pewnością nie mogą myśleć fani Górnika. Łęcznianie z dorobkiem dziesięciu "oczek" są najgorszą ekipą w stawce. Ich sytuację w tej kampanii idealnie odzwierciedla fakt, że wygrali oni tylko jedno spotkanie. W 12. kolejce zespół z Łęcznej pokonał przed własną publicznością Miedź Legnicę 2:0.
Obie drużyny spotkały się już w tym sezonie. Na inaugurację ligi Polonia wygrała 3:0.
Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 18:00.Przejdź na Polsatsport.pl