Beniaminek z Bytomia jest ostatnio w świetnej formie. Zawodnicy trenera Tomczyka wygrali trzy ligowe mecze z rzędu, między innymi z dwoma spadkowiczami z Ekstraklasy: Stalą Mielec (4:1) i Śląskiem Wrocław (3:2). Regularne zwycięstwa Polonii sprawiły, że przed tą serią gier sensacyjnie zajmuje ona trzecie miejsce w tabeli.





O czołowych pozycjach z pewnością nie mogą myśleć fani Górnika. Łęcznianie z dorobkiem dziesięciu "oczek" są najgorszą ekipą w stawce. Ich sytuację w tej kampanii idealnie odzwierciedla fakt, że wygrali oni tylko jedno spotkanie. W 12. kolejce zespół z Łęcznej pokonał przed własną publicznością Miedź Legnicę 2:0.

Obie drużyny spotkały się już w tym sezonie. Na inaugurację ligi Polonia wygrała 3:0.





Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 18:00.

ST, Polsat Sport