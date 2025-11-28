Brązowe medale ME w curlingu dla Szwajcarii i Szkocji

Jako pierwsze o medale walczyły kobiety. Szwajcarki zmierzyły się z Norweżkami i wygrały 8:4

- To niesamowite uczucie. Zawsze jest presja, kiedy grasz dla kraju, ale starałyśmy się dobrze bawić na lodzie i myślę, że wyszło nam to całkiem nieźle - powiedziała Corrie Huerlimann, jedna z reprezentantek Szwajcarii.

O złoty medal powalczą w sobotę Szwedki oraz Szkotki. Transmisja od 8:55 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.

Następnie o brązowe krążki walczyli mężczyźni. Szkoci pewnie poradzili sobie z Włochami, triumfując 9:3.

- Za nami dobry tydzień, choć nie zagraliśmy najlepiej w półfinale - ocenił Bruce Mouat, reprezentant Szkocji, która w 1/2 finału przegrała ze Szwecją 5:8.

W finale "Trzy Korony" zmierzą się ze Szwajcarią. Transmisja od 13:55 w Polsacie Sport Extra 4 i online w Polsat Box Go.