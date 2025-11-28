PlusLiga: InPost ChKS Chełm - Barkom-Każany Lwów. Relacja live i wynik na żywo
InPost ChKS Chełm podejmie Barkom-Każany Lwów w spotkaniu otwierającym dziewiątą kolejkę PlusLigi. Kiedy i o której godzinie mecz? Kto wygra? Relacja live i wynik na żywo z meczu InPost ChKS Chełm - Barkom-Każany Lwów na Polsatsport.pl.
InPost ChKS Chełm to jedenasta drużyna w tabeli PlusLigi. Beniaminek ma na koncie pięć punktów, które uzbierał w wygranych meczach z Cuprum Stilonem Gorzów (3:2) i Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa (3:1). W pięciu pozostałych meczach poniósł porażki, ostatnią - 1:3 na wyjeździe z JSW Jastrzębskim Węglem.
Barkom-Każany Lwów zajmują dziesiąte miejsce w ligowej stawce. Drużyna z Ukrainy wywalczyła siedem punktów. Zanotowała dwa zwycięstwa - 3:2 z ekipą z Częstochowy i 3:0 z PGE Projektem Warszawa. Pięć meczów przegrała, w poprzedniej kolejce uległa na wyjeździe 0:3 Aluron CMC Warcie Zawiercie.
Relacja live i wynik na żywo z meczu InPost ChKS Chełm - Barkom-Każany Lwów w piątek 28 listopada o godzinie 20.00