Cztery brązowe medale i cztery finały. Dobre wieści z MME
Reprezentanci Polski zdobyli cztery brązowe medale w rozgrywanych w Budapeszcie Młodzieżowych Mistrzostwach Europy (do lat 23). W sobotnich finałach wystąpią cztery nasze zawodniczki.
Jako ostatni walkę półfinałową stoczył Mateusz Urban (75 kg), a jego przeciwnikiem był pięściarz gospodarzy Levente Gemesem.
Polak zaczął dobrze, wygrał pierwszą rundę 4:1, ale niestety pod koniec drugiej otrzymał ostrzeżenie od sędziego, co miało wpływ na punktację. W połowie trzeciego starcia nasz reprezentant został zdyskwalifikowany (kolejne wypadnięcie ochraniacza na zęby).
Wcześniej brązowe medale wywalczyły: Marta Prill 48 kg, Nikola Prymaczeno 54 kg i Julia Oleś +80 kg.
W jutrzejszych finałach boksować będą: Natalia Kuczewska (51 kg), Julia Szeremeta (57 kg), Barbara Marcinkowska (70 kg) i Emilia Koterska (80 kg).
Natalia Kuczewska spotka się z Angielką Kelsey Carol Oaklaey, Julia Szeremeta - ze startującą w irlandzkich barwach Natalią Fasciszewską, Barbara Marcinkowska - z Niemką Emely Dittrich, a Emilia Koterska - z Ukrainką Iryną Lutsak.Przejdź na Polsatsport.pl