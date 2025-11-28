Cztery brązowe medale i cztery finały. Dobre wieści z MME

Sporty walki

Reprezentanci Polski zdobyli cztery brązowe medale w rozgrywanych w Budapeszcie Młodzieżowych Mistrzostwach Europy (do lat 23). W sobotnich finałach wystąpią cztery nasze zawodniczki.

Trzy polskie bokserki w czerwonych strojach, uśmiechające się do zdjęcia.
fot. materiały prasowe

Jako ostatni walkę półfinałową stoczył Mateusz Urban (75 kg), a jego przeciwnikiem był pięściarz gospodarzy Levente Gemesem.

 

Polak zaczął dobrze, wygrał pierwszą rundę 4:1, ale niestety pod koniec drugiej otrzymał ostrzeżenie od sędziego, co miało wpływ na punktację. W połowie trzeciego starcia nasz reprezentant został zdyskwalifikowany (kolejne wypadnięcie ochraniacza na zęby).

 

Wcześniej brązowe medale wywalczyły: Marta Prill 48 kg, Nikola Prymaczeno 54 kg i Julia Oleś +80 kg.

 

W jutrzejszych finałach boksować będą: Natalia Kuczewska (51 kg), Julia Szeremeta (57 kg), Barbara Marcinkowska (70 kg) i Emilia Koterska (80 kg).

 

Natalia Kuczewska spotka się z Angielką Kelsey Carol Oaklaey, Julia Szeremeta - ze startującą w irlandzkich barwach Natalią Fasciszewską, Barbara Marcinkowska - z Niemką Emely Dittrich, a Emilia Koterska - z Ukrainką Iryną Lutsak.

Informacja Prasowa
Przejdź na Polsatsport.pl
BOKSSPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marcin Łazarz: Myślę, że złamałem rękę w pierwszej rundzie, dlatego te ciosy nie miały mocy
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 