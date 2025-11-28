Ekipa Feio rozbiła lidera PKO BP Ekstraklasy

Radomiak zaczął w imponującym stylu. Już w 4. minucie Rafał Wolski popisał się efektownym podaniem do Capity. Ten wpadł w pole karne, przełożył sobie piłkę na lewą nogę i precyzyjnym strzałem nie dał szans Marcelowi Łubikowi. To był piaty gol w tym sezonie Angolczyka, który w tym meczu został ustawiony na prawym skrzydle.

ZOBACZ TAKŻE: Widzew ograł Piasta. Pierwszy gol Zeqiriego

W 30. minucie piłkę do własnej bramki skierował Kryspin Szcześniak, ale Damian Sylwestrzak anulował to trafienie ze względu na wcześniejszy faul Mauridesa.

Pięć minut później nie było już żadnych wątpliwości. Roberto Alves odbił przed siebie piłkę po strzale z dystansu Roberto Alvesa, a Zie Ouattara nie miał problemów ze skuteczną dobitką.

Górnik w pierwszej połowie rzadko przedostawał się w pobliże bramki Radomiaka. W 41. minucie niezły, lecz minimalnie niecelny strzał z rzutu wolnego oddał Erik Janza.

Na początku drugiej połowy goście sprawiali nieco lepsze wrażenie, dłużej utrzymywali się przy piłce, ale w 55. minucie gospodarze wyprowadzili zabójczy kontratak. Capita podał do Mauridesa, a ten przez kilkadziesiąt metrów biegł sam w kierunku bramki Górnika. Swój rajd sfinalizował efektową podcinką nad Łubikiem i strzelił swojego szóstego gola w sezonie.

To kompletnie załamało zabrzan. Chwilę później Roberto Alves precyzyjnym strzałem z około 13 metrów ustalił wynik spotkania.

Radomiak Radom - Górnik Zabrze 4:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Capita (4), 2:0 Zie Ouattara (35), 3:0 Maurides (55), 4:0 Roberto Alves (61).

Radomiak Radom: Filip Majchrowicz - Zie Ouattara, Steve Kingue, Adrian Dieguez, Jan Grzesik - Capita (71. Abdoul Tapsoba), Roberto Alves (81. Christos Donis), Ibrahima Camara (56. Michał Kaput), Rafał Wolski, Elves Balde (56. Romario Baro) - Maurides (72. Depu)).

Górnik Zabrze: Marcel Łubik - Kryspin Szcześniak (39. Maksym Chłań), Rafał Janicki, Josema (68. Maksymilian Pingot), Erik Janza (68. Natan Dzięgielewski) - Matus Kmet, Patrik Hellebrand, Goh Young-jun (68. Bastien Donio), Kamil Lukoszek - Ousmane Sow (81. Abbati Abdullahi), Sondre Liseth.

Żółte kartki: Elves Balde, Ibrahima Camara, Capita - Patrik Hellebrand, Rafał Janicki.

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów: 12 158.

PAP