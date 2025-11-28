Austria, która nigdy nie uczestniczyła w koszykarskich mistrzostwach świata, będzie w piątek w Gdyni pierwszym rywalem Polski w grupie F eliminacji do czempionatu globu 2027. Biało-Czerwoni w MŚ grali dwa razy - 1967 roku zajęli piąte miejsce, a w 2019 ósme.

W barwach drużyny austriackiej zabraknie (ze względu na kolizję kalendarza FIBA z NBA)) gwiazdy reprezentacji - środkowego Jakoba Poeltla występującego w Toronto Raptors (średnio 10,9 pkt i 8,1 zbiórek).

Najbardziej znanymi zawodnikami z powołanych są występujący w MLP Academics Heidleberg, czyli grupowym rywalu Legii Warszawa w Lidze Mistrzów FIBA, Erolu Erseku (średnio w lidze niemieckiej 3,4 pkt) oraz 22-letni Bogic Vujosevic z BC Timisoara, który w lidze rumuńskiej ma średnio 17,6 pkt w meczu.

Polacy rywalizowali ostatnio z Austriakami w prekwalifikacjach ME 2025 (ostatecznie jako współgospodarze byli pewni udziału w tegorocznym Eurobaskecie) i dwukrotnie pokonali ich - 91:55 na wyjeździe i 87:72 w Sosnowcu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Austria na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.