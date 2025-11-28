Gruchnęły wieści o kapitanie Bogdanki! Już wiadomo, co dalej

Julian CieślakSiatkówka

Karuzela transferowa na siatkarskim rynku ruszyła w pełni. Tym razem poznaliśmy szczegóły dotyczące Marcina Komendy. Rozgrywający pozostanie w szeregach Bogdanki LUK Lublin.

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin na boisku.
fot. AFP
Gruchnęły wieści o kapitanie Bogdanki! Już wiadomo, co dalej

Marcin Komenda przeniósł się do Bogdanki LUK Lublin w 2022 roku. Rozgrywający i kapitan zespołu szczególnie błyszczał w poprzednim sezonie.

 

W zeszłej kampanii Bogdanka sięgnęła po historyczne mistrzostwo Polki, a także zdobyła Puchar Challenge. Komenda był jednym z filarów ekipy.


Lublinianie również ten sezon rozpoczęli od uzupełnienia swojej gabloty. Triumfowali bowiem w Superpucharze Polski.


Teraz wieści w sprawie przyszłości Komendy przekazał Jakub Balcerzak. Ten poinformował, że rozgrywający przedłużył umowę z klubem i zostanie w nim na kolejne lata.

