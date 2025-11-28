Gdzie oglądać magazyn Handball Arena po meczu Polek na MŚ?

Program poprowadzi Iwona Niedźwiedź. Jej gośćmi w studiu będą Patrycja Szarmacher i Krzysztof Bandych.



Magazyn rozpocznie się kilkadziesiąt minut po zakończeniu pierwszego spotkania Polek na MŚ. Nasi eksperci omówią więc występ Biało-Czerwonych w starciu z Chinkami.



Nie zabraknie pomeczowych rozmów z naszymi zawodniczkami. W planie jest też łączenie na żywo z kapitanką Moniką Kobylińską.



Oprócz tego podsumujemy 12. kolejką ORLEN Superligi i zapowiemy to, co przed nami. Przyjrzymy się również sytuacji w europejskich pucharach.



Rozstrzygniemy też konkurs na najlepsze wąsy - to finałowy akcent akcji Movember.



Transmisja na Polsatsport.pl i YouTube Polsatu Sport o 21:00. Magazyn zostanie też wyemitowany w Polsacie Sport 3 o godzinie 23:00.