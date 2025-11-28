Tie-break na inaugurację kolejki. Trzecie zwycięstwo Barkomu w sezonie

Na początku meczu na niewielkie prowadzenie wysunęli się goście (6:8). Wynik szybko się wyrównał, a gra stała zacięta. Wydawało się zatem, że kibiców zgromadzonych w Chełmie czeka nerwowa końcówka. Taka jednak nie była. Bezcenna okazała się seria zdobyta przez gospodarzy od stanu 18:17 do 22:17. Lwowianie nie byli w stanie odrobić straty i przegrali pierwszego seta.

W drugim poszło im lepiej. I tym razem różnica została wypracowana w końcówce, ale - w przeciwieństwie do tego, co wydarzyło się pół godziny wcześniej - przewaga należała do gości. W samej końcówce ChKS zerwał się jeszcze do ataku, ale było już za późno. Po godzinie gry mecz rozpoczynał się zatem od nowa.

Kolejna odsłona przebiegała pod znakiem potężnych ataków i mocy na zagrywce. U gospodarzy brylował Amirhossein Esfandiar, a po przeciwnej stronie siatki - Wasyl Tupczij. Ofensywna forma gry doprowadziła do nerwowej końcówki. Przy stanie 23:23 punktowym blokiem popisał się Jan Blankenau, dając siatkarzom z Chełma piłkę setową. Wykorzystali ją już za pierwszym razem.

Sporo emocji było także w czwartej partii. Najpierw na prowadzenie wyszli lwowianie (12:8), ale gospodarze nie dawali za wygraną (15:14). Mimo efektownej walki, ani na moment nie udało im się jednak wyjść na prowadzenie. W końcówce również się to nie stało. O wyniku tego spotkania musiał rozstrzygnąć tie-break.

A w nim, niesiona zwycięstwem w poprzedniej partii, lepiej rozpoczęła ekipa gości. Chełmianie zaczęli punktować, ale strata z początku seta cały czas na nich ciążyła. Trener gospodarzy Krzysztof Andrzejewski próbował wykrzesać z zespołu resztki sił, ale siatkarze ze Lwowa nie dali się wybić z rytmu. Wprawdzie nie skończyli pierwszej i drugiej piłki meczowej, ale trzeciej już nie zmarnowali. Zwyciężyli 15:9 i cały mecz 3:2.

InPost ChKS Chełm - Barkom Każany Lwów 2:3 (25:19, 23:25, 25:23, 23:25, 9:15)