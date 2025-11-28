Jednostronny mecz w Tauron Lidze! Co za seria w trzecim secie

Początek premierowej odsłony tego spotkania był zacięty. Obie drużyny wymieniały cios za ciosem, nie dając odskoczyć przeciwniczkom na więcej niż dwa "oczka". Dopiero po kilkunastu minutach gościnie wyszły na czteropunktowe prowadzenie (17:13). Okazało się ono decydujące. Pałac wygrał pierwszego seta 25:22.

Drugi set był jeszcze bardziej zacięty. I choć znów zespół gości "uciekł" w środku partii, gospodyniom udało się podgonić wynik (17:18). Chwilę później ich gra się jednak załamała. Od stanu 18:20 nie zdobyły już ani jednego punktu i po godzinie gry przegrywały 0:2 w setach.

Trzecią odsłonę wrocławianki dla odmiany rozpoczęły piorunująco. Zdobyły sześć punktów z rzędu i wydawało się, że zyskały tym samym dużo spokoju. Nic bardziej mylnego. Po chwili taką samą serią popisały się rywalki i już był remis (8:8). Od tamtego momentu po obu stronach przestały pojawiać się tak liczne błędy, a rywalizacja - po raz kolejny w tym spotkaniu - mocno się zaogniła. W samej końcówce po raz kolejny serią popisały się siatkarki prowadzone przez Martino Volpiniego. Wrocławianki nie potrafiły się przeciwstawić i przegrały tę partię 2:25 i cały mecz 0:3.

Najlepszą zawodniczką tego spotkania została Marta Pol. Środkowa Pałacu zdobyła 14 punktów: sześć atakiem i aż osiem blokiem.

#VolleyWrocław - Metalkas Pałac Bydgoszcz 0:3 (22:25, 18:25, 21:25)

#VolleyWrocław: Natalia Dróżdż, Diana Frenkewycz, Emilia Kaczmarzyk, Aimee Lemire, Martyna Łazowska, Sara Wąsiakowska - Martyna Wysoczańska (libero) - Aleksandra Gancarz, Martyna Grysak, Maja Malczewska

Metalkas Pałac Bydgoszcz: Victoria Foucher, Marta Łyczakowska, Wiktoria Makarewicz, Pola Nowakowska, Marta Pol, Dominika Witowska - Monika Jagła (libero) - Monika Głodzińska, Oliwia Ziółkowska