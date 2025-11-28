Zespół FCSB przegrał w czwartek (27 listopada) z Crveną zvezdą Belgrad 0:1 w meczu 5. kolejki fazy ligowej Ligi Europy, choć ekipa ze stolicy Serbii grała od 27. minuty w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Franklina Tebo Uchenny. Dla Rumunów była to czwarta z rzędu porażka w europejskich pucharach, a zarazem czwarty z rzędu mecz bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach. Drużyna, która miała bić się o mistrzostwo Rumunii i celowała w wyjście z grupy w Lidze Europy, plasuje się obecnie na 10. miejscu w krajowej Superlidze i 31. pozycji w LE.

Gigi Becali, kontrowersyjny właściciel klubu, przyznał na łamach rumuńskiego "Sportu", że znalazł winowajcę tak fatalnej postawy swojej drużyny. Zdaniem biznesmena, za porażki FCSB odpowiada... Mircea Lucescu, selekcjoner reprezentacji Rumunii.

- Wszyscy zawodnicy, którzy wracają do klubu ze zgrupowania rumuńskiej kadry, są w kompletnej rozsypce. Nie chcę mówić, co robi Lucescu, a czego nie robi. Nie zamierzam go krytykować. Stwierdzam jedynie fakt, że kiedy nasi kadrowicze wracają ze zgrupowania reprezentacji, są całkowicie rozbici i nie nadają się do gry - powiedział Becali.

Dziennikarze "Sportu" wzięli pod lupę teorię biznesmena i stwierdzili, że ten - delikatnie mówiąc - mija się z prawdą. FCSB od dłuższego czasu jest w ogromnym kryzysie, o czym świadczy kompromitujący bilans 13 porażek w 32 ostatnich meczach (40 proc.). W tym czasie prowadzona przez Lucescu kadra Rumunii miała zaledwie trzy zgrupowania - wszystkie jesienią 2025 roku...