Kontrowersyjny właściciel klubu znalazł kozła ofiarnego. Za fatalne wyniki odpowiada... selekcjoner!

Robert IwanekPiłka nożna

Gigi Becali, kontrowersyjny właściciel rumuńskiego klubu FCSB (dawniej Steaua Bukareszt), znalazł winowajcę, odpowiedzialnego za fatalne wyniki drużyny w bieżącym sezonie. Zdaniem biznesmena, jest nim... Mircea Lucescu, selekcjoner reprezentacji Rumunii!

Mircea Lucescu, selekcjoner reprezentacji Rumunii, z dłońmi złożonymi przed sobą.
Fot. PAP
Selekcjoner Rumunii Mircea Lucescu odpowiada, zdaniem Gigiego Becalego, za fatalne wyniki FCSB

Zespół FCSB przegrał w czwartek (27 listopada) z Crveną zvezdą Belgrad 0:1 w meczu 5. kolejki fazy ligowej Ligi Europy, choć ekipa ze stolicy Serbii grała od 27. minuty w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Franklina Tebo Uchenny. Dla Rumunów była to czwarta z rzędu porażka w europejskich pucharach, a zarazem czwarty z rzędu mecz bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach. Drużyna, która miała bić się o mistrzostwo Rumunii i celowała w wyjście z grupy w Lidze Europy, plasuje się obecnie na 10. miejscu w krajowej Superlidze i 31. pozycji w LE.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co za historia! 61-letni weterynarz zagrał z byłym rywalem Rakowa

 

Gigi Becali, kontrowersyjny właściciel klubu, przyznał na łamach rumuńskiego "Sportu", że znalazł winowajcę tak fatalnej postawy swojej drużyny. Zdaniem biznesmena, za porażki FCSB odpowiada... Mircea Lucescu, selekcjoner reprezentacji Rumunii.

 

- Wszyscy zawodnicy, którzy wracają do klubu ze zgrupowania rumuńskiej kadry, są w kompletnej rozsypce. Nie chcę mówić, co robi Lucescu, a czego nie robi. Nie zamierzam go krytykować. Stwierdzam jedynie fakt, że kiedy nasi kadrowicze wracają ze zgrupowania reprezentacji, są całkowicie rozbici i nie nadają się do gry - powiedział Becali.

 

Dziennikarze "Sportu" wzięli pod lupę teorię biznesmena i stwierdzili, że ten - delikatnie mówiąc - mija się z prawdą. FCSB od dłuższego czasu jest w ogromnym kryzysie, o czym świadczy kompromitujący bilans 13 porażek w 32 ostatnich meczach (40 proc.). W tym czasie prowadzona przez Lucescu kadra Rumunii miała zaledwie trzy zgrupowania - wszystkie jesienią 2025 roku...

 

Zobacz także

Przejdź na Polsatsport.pl
FCSBGIGI BECALIINNEMIRCEA LUCESCUPIŁKA NOŻNARUMUNIASTEAUA BUKARESZT
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aston Villa - BSC Young Boys. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 