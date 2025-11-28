Kosecki nie gryzł się w język ws. Papszuna! "Weźcie się zastanówcie"

Marek Papszun już od jakiegoś czasu łączony był z Legią Warszawa. Szkoleniowca powstrzymuje jednak ważny kontrakt z Rakowem Częstochowa.

Przed spotkaniem Ligi Konferencji z Rapidem Wiedeń Papszun postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Otwarcie przyznał, że chce pracować w Legii.

Do wszystkiego w najnowszym wydaniu programu "Kosa na Kosę" odniósł się Roman Kosecki, zaznaczając pewną analogię.

Marek Papszun zdobył kiedyś i mistrzostwo, i awansował do europejskich pucharów, po czym odszedł. Myślał wtedy, że trafi do Legii Warszawa czy reprezentacji Polski i stracił ten okres, gdzie wywalczył z Rakowem puchary. Zastąpił go trener Szwarga, który grał z Atalantą. Miał fajną przygodę w Europie. A Papszun to stracił. Teraz wrócił i zespół zaczyna grać solidnie, a potem wybucha całe zamieszanie - zauważył były reprezentant Polski, a obecnie ekspert Polsatu Sport, zwracając uwagę, że podobny scenariusz wydarzył się już w przeszłości.

Kosecki twierdzi, że problem nie leży po stronie Papszuna. Mówi o winie, która znajduje się w przepisach.

Nie mam nic do Papszuna, bo to jest luka stworzona przez regulamin Polskiego Związku Piłki Nożnej, który mówi o tym, że w jednej rundzie można prowadzić dwa zespoły. Głupota - stwierdził dosadnie.

Starszy z prowadzących program "Kosa na Kosę" wystosował również apel do władz polskiej piłki nożnej.

Apeluję do was, chłopaki z PZPN-u, weźcie się zastanówcie nad tym. Przywróćcie to, co było - że w rundzie można być na ławce trenerskiej jednej drużyny - powiedział Kosecki.