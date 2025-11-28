Gdzie obejrzeć Magazyn #7Strefa?

Magazyn #7Strefa - 29.11. Transmisja TV i stream online
Zapraszamy na kolejny odcinek Magazynu #7Strefa, który poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk. Obok nich nie zabraknie oczywiście znakomitych gości. Transmisja w sobotę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.
Czas na kolejny odcinek magazynu #7Strefa. Program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, których gośćmi będą Joanna Kaczor-Bednarska, Damian Dacewicz oraz Witold Roman.
W programie podsumujemy oczywiście występy polskich klubów na europejskich parkietach. W Pluslidze mamy pierwszą zamianę na stanowisku trenera. Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa poprowadzi Ljubomir Travica. Czy uznany szkoleniowiec podniesie z kolan ekipę spod Jasnej Góry?
Tradycyjnie już Jakub Bednaruk przeanalizuje najlepsze i najbardziej kontrowersyjne akcje minionego tygodnia. Marta Ćwiertniewicz wybrała się do Rzeszowa, gdzie przed meczem kolejki Asseco Resovia Rzeszów - PGE GiEK Skra Bełchatów jej rozmówcami będą Yacine Louati oraz Antoine Pothron.
Transmisja magazynu #7Strefa w sobotę 29 listopada w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.