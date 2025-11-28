Miejsce w czołówce! Dobre wieści po konkursie skoków narciarskich

Twardosz skoczyła 87 m i 83,5 m, co dało jej 181,7 pkt. Bełtowska uzyskała 87,5 m i 86,5 m, otrzymując notę 174 pkt. Nicole Konderla-Juroszek zajęła 32. miejsce. Skoczyła 80 m i do awansu do drugiej serii zabrakło jej tylko 0,5 pkt.

Maruyama triumfowała notą 229,6 pkt po skokach na 94 m i 91 m. Druga Nika Prevc skoczyła 87 m i 95 m. Słowenka straciła do zwyciężczyni aż 18,5 pkt. Trzecia Austriaczka Lisa Eder osiągnęła 91 m i 90,5 m, co dało jej 209,3 pkt. Tuż za podium uplasowała się Norweżka Anna Odine-Stroem.

Po trzech indywidualnych konkursach liderką klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest Maruyama, która zdobyła 300 pkt. Drugie miejsce zajmuje Norweżka Heidi Dyhre Traaserud - 165, a trzecia jest Prevc - 156. Twardosz zgromadziła 45 pkt i plasuje się na 14. pozycji. Bełtowska ma 18 pkt i jest 27.

W niedzielę o godzinie 10.15 odbędzie się konkurs kobiet na dużej skoczni w Falun. Kwalifikacje zaplanowano na sobotę.