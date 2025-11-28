MŚ piłkarek ręcznych: Polska - Chiny. Relacja live i wynik na żywo

Polska - Chiny to pierwszy mecz naszej reprezentacji na MŚ w piłce ręcznej kobiet. Kto go wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Chiny na Polsatsport.pl.

Polki przed najważniejszą imprezą tego roku rozegrały dwa mecze sparingowe. W pierwszym sprawdzianie zremisowały z reprezentacją Senegalu 27:27, w ostatnim spotkaniu odniosły zwycięstwo, pokonując 27:22 Chorwację. Mecze te były częścią towarzyskiego turnieju Croatia Cup, który nasza kadra ostatecznie wygrała.

Biało-Czerwone podczas rywalizacji grupowej grać będą w holenderskim ’s-Hertogenbosch. Oprócz Chinek przeciwniczkami Polek będą Tunezyjki i Francuzki.

Nasz piątkowy rywal to piąta drużyna ostatnich mistrzostw Azji. To osiągnięcie pozwoliło reprezentacji Chin po raz kolejny zagrać na mundialu. W 2023 roku zajęła ona na mistrzostwach świata 28. miejsce. Polki będą więc wyraźnym faworytem tej konfrontacji.

Obie drużyny narodowe spotykały się na MŚ dwukrotnie - za każdym razem górą była Polska.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Chiny na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:30.

